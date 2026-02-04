'Много пропавших без вести': Зеленский озвучил потери Украины в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. Глава государства впервые за долгое время озвучил официальное количество погибших украинских военных в войне против России.

Об этом он сказал в интервью французской газете Le Monde. Зеленский отметил, что названная цифра не включает большого количества пропавших без вести.

"В Украине официально на поле боя количество погибших солдат, то ли кадровых, то ли мобилизованных, составляет 55 000 погибших", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что отдельно остается проблема большого количества пропавших без вести. Ведь среди них есть украинские бойцы, которые находятся в плену у РФ.

"Также есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести", – сказал президент.

Отметим, в феврале 2025 года Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что за время полномасштабной войны погибло более 46 тысяч украинских военных и есть еще десятки тысяч пропавших без вести.

Новые данные президента свидетельствуют о росте подтвержденных потерь Украины на фронте на фоне интенсивных боевых действий.