Много работали и мечтали после войны хотя бы раз увидеть море: что известно о супругах, которых убил российский 'Шахед' под Киевом

В Броварах Киевской области попрощались с супругами – 59-летней Валентиной и 58-летним Игорем Смыковскими. В ночь на 24 января российский "Шахед" попал прямо в их дом, люди погибли, а дом сгорел. У них остались двое взрослых детей и 2-летняя внучка.

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Увидеться должны были в пятницу

24 января россияне совершили атаку на Украину беспилотниками. В результате погибли трое людей. Один в Фастовском районе и двое, Валентина и Игорь Смыковские, в Броварах Киевской области.

Сын погибших Максим вспоминает, что последний раз виделся с родителями 11 января, они встречались на дне рождения, долго сидели за столом, разговаривали. А увидеться должны были как раз в пятницу, 24 января.

"Я приехал к ним, но уже совсем при других обстоятельствах... Сначала позвонил сосед, но я не взял трубку. А потом позвонил друг и сказал: "Набери родителей, там "Шахед" прилетел, прямое попадание, их дом горит. Я набрал отца, но телефон был отключен, у мамы шли гудки, но трубку уже она не взяла", – вспоминает сын супругов Максим.

Мечтали поехать на море

Всю жизнь Валентина и Игорь Смыковские работали. Глава семьи своими руками построил этот двухэтажный дом. Помогали кумовья и друзья. Игорь Анатольевич даже сам отливал шлакоблоки, из которых возводил стены. Санитарный кирпич купили только для того, чтобы обложить стены.

Теперь стены разрушены, все сгорело. На видео заметно, что во дворе стоит несколько теплиц, растут небольшие деревья.

"Родители занимались мини-фермерством. Сами у себя во дворе, на других участках в селе Русанов выращивали овощи. У них была договоренность с людьми с оптового рынка в Киеве, им они и сдавали свою продукцию", – рассказывает сын.

Игорь Анатольевич погиб на улице, где родился и вырос, только в доме под номером 3-А. А его супруга Валентина Николаевна родом из села Русанов, тут до сих пор живет ее пожилая мама и сын.

После школы она уехала, поступила учиться на библиотекаря. Но потом всю жизнь проработала в Броварской больнице. Кроме сына, у супругов есть еще и дочь Татьяна, она также живет в Броварах, в квартире, которую подарили ей родители.

Игорь и Валентина Смыковские мечтали после того, как закончится война, поехать за границу, увидеть море, возле которого никогда не были.

"Они никогда не отдыхали и никуда не выезжали. Отец после армии отслужил срочную в Венгрии, там родилась моя сестра. Это единственное время, когда они были за рубежом. После этого они только работали. Отец в свое время хотел стать летчиком, но подвело здоровье, он не смог поступить из-за этого в училище. Они мечтали пожить для себя, ходить на концерты и увидеть, что такое море, но так и не успели", – с грустью говорит Максим.

Собаку забрали в приют

В соцсетях писали о том, что во дворе у погибших осталась большая собака по кличке Том. Пес был настолько испуган взрывом, что никого не подпускал к себе. Некоторые даже писали, что якобы дети бросили собаку.

На самом деле это не так, детям погибших очень больно читать о том, что пишут люди, не знакомые с ситуацией. Как рассказал Максим, пес вместе с родителями пережил военные действия под Киевом весной 2022 года. Уже тогда он был психологически сильно травмирован. Был случай, когда он даже укусил за руку хозяина.

Поэтому сын не решился забирать собаку к себе домой, опасаясь за 2-летнюю дочь. Пса забрали зоозащитники и благотворительный фонд – он пока будет в приюте, ему постараются найти новый дом.

В самом фонде "12 вартових" сообщили, что собака в таком стрессе, что проявляет агрессию к каждому, кто приближается к ней. К ним поступает много предложений от украинцев забрать животное к себе. Но в фонде пока не могут отдать овчарку в чужую семью, потому что еще не знают, как она поведет себя, как будет коммуницировать с детьми и другими животными.

Сейчас Том проходит обследование, чтобы выявить, нет ли у него контузии, после этого его отправят в кинологический центр. О дальнейшей судьбе овчарки будут сообщать.