'Много штурмов': Зеленский провел совещание с военными по Покровскому и другим направлениям фронта

В Офисе президента Украины 30 июня состоялось совещание с военным руководством и министром обороны Рустемом Умеровым. Президент Владимир Зеленский сообщил, что они обсудили ситуацию на фронте и производство отечественных БПЛА.

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Подробностями глава государства поделился вечером в понедельник в Telegram. Первой темой совещания были бои на Покровском направлении.

"Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость", – передал президент слова благодарности.

Далее рассмотрели обстановку на Сумщине. "Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня (30 июня. – Ред.) определенные задачи полностью реализованы. Это важно", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "российский замысел наступления на Сумщине не реализуется" – и это результат каждого украинского подразделения, которое защищает нашу территорию на указанном участке фронта.

"Также продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже в течение почти 10 месяцев цель операции обеспечивается", – заявил Зеленский.

Кроме этого, состоялся подробный разговор о наших дронах – их производстве, поставках, финансировании, выполнении контрактов. Речь шла о различных видах беспилотников – так называемые дипстрайки, то есть ударные БПЛА дальнего радиуса действия, дроны-перехватчики и тому подобное.

"Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено", – сообщил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, 29 июня на карте боевых действий DeepState появилась "серая" зона на границе Запорожской и Днепропетровской областей – в некоторых местах углубление достигало более 800 метров. В то же время в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили об очень активных боях в селах, расположенных у админграницы Днепропетровщины.

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