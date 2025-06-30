'Продолжаются очень активные бои': в ВСУ сказали, был ли прорыв врага на Днепропетровщину

29 июня на карте боевых действий DeepState появилась "серая" зона на границе Запорожской и Днепропетровской областей – в некоторых местах углубление достигало более 800 метров. Это вызвало волну сообщений о якобы прорыве российских войск на территорию Днепропетровщины.

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Однако в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" эту информацию опровергли. Такое заявление сделал представитель ОСГВ Виктор Трегубов.

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", – сказал он.

В 3-й бригаде Нацгвардии "Спартан", действующей на Покровском направлении, также подтвердили, что информация о прорыве не соответствует действительности. Пресс-офицер бригады Юлия отметила, что в районе их ответственности ситуация контролируется.

Подобную позицию озвучил и представитель 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков. Он подчеркнул, что возле Богатыря на Запорожье линия фронта динамичная, но оборона держится, а враг не сумел ее прорвать.

"В районе ответственности 33-й бригады без продвижений. Мы держим оборону. Линия постоянно меняется, но враг не пробился", – сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале также подтвердил, что, несмотря на интенсивные бои у админграницы, российские силы не прорвались вглубь Днепропетровской области. В то же время РФ активно применяет FPV-дроны на приграничных участках.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают успешно вести оборонительные и контрнаступательные действия на Северослобожанском направлении, сдерживая и оттесняя российские войска, которые пытаются продвинуться в приграничных районах Сумской области. Украинские защитники освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

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