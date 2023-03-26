''Мобики'' из Тувы пожаловались, что их взяло в плен собственное командование. Видео

Российские мобилизованные из Тувы (РФ), участвующие в войне против Украины на Запорожском направлении, пожаловались, что командование держит их в подвале и не выпускает, фактически взяв в плен. Более того, солдат не кормят уже несколько дней.

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Видео с обращением тувинских "мобиков" возраста 18-20 лет опубликовало издание "Азиаты России". Как отмечается, сейчас они находятся в оккупированном городе Пологи Запорожской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Нас отсюда не выпускают и ничего не делают. Говорили, что телефоны отберут, так и не отобрали. Поэтому тайком занесли. Сделайте что-нибудь, примите меры. Вот тут мы спим, так мы живем", – рассказал автор видео, показывая подвал, где удерживают "мобиков".

Как отмечает издание, российские командиры не обращает внимания на их проблемы, "так как они тувинцы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "Мобики" из Иркутской области неоднократно жаловались на командование, публикуя видеообращения, и в итоге их отправили на передовую под Авдеевку.

– Вскоре стало известно, что защитники Украины почти полностью ликвидировали полк иркутских мобилизованных.

– Родные "мобиков" из Иркутска записали обращение к Путину, попросив президента РФ "спасти тех, кого еще можно".