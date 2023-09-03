Мобилизация или второе высшее образование? В МОН объяснили заявление Данилова

Глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал высказывания секретаря СНБО Алексея Данилова о целесообразности получения второго высшего образования для мужчин. Так, Бабак заявил, что сейчас в Украине есть два типа уклоняющихся: нарушающие закон и вступающие в заведения высшего образования.

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Об этом Сергей Бабак написал в своем Telegram-канале. В подтверждение своих слов он отметил, что численность поступающих мужчин в возрасте 25+ за период полномасштабной войны возросла в разы.

"Относительно уклонистов. Есть два вида уклонистов. Первые идут на преступление: дают взятку, чтобы уклониться от мобилизации и получают фиктивные справки и т.д. Вторые используют вполне законный способ поступить на второе/третье и т.д. образование", – отметил политик.

В доказательство собственных слов он привел табличку. Как говорится в табличке, в 2019-2021 годах в учебные заведения на всех уровнях образования поступало в среднем 40 тыс. мужчин в возрасте 25+. В то же время в 2022 году количество таких поступающих возросло до 106 тысяч. А в 2023 году в заведения высшего образования уже поступило более 76 тысяч студентов в возрасте 25+.

"Что значит разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год. Это просто для понимания масштаба", – написал Бабак.

Он добавил, что вопрос о целесообразности получения мужчинами второго высшего образования будет решать только Верховная Рада и Министерство образования и науки. В то же время политик отметил, что ограничение доступа мужчин ко второму, третьему или любому последующему образованию является нарушением конституционного права человека.

Так, мужчин в возрасте 25+, обучающихся в учебных заведениях на дневной или дуальной форме мобилизовать не могут. Однако, как отметил Бабак, это может измениться без нарушения норм Конституции.

"Может быть, если Генштаб, или Минобороны, или Комитет нацбезопасности и обороны ВР примут такое решение и инициируют изменения в законодательство о мобилизации. Это не нарушит конституционное право на образование, но позволит их мобилизовать", — сказал политик.

В дополнение Сергей Бабак добавил иронический скриншот из пространств социальных сетей, остроумно описывающий ситуацию относительно так называемого "законного уклонения" мужчин от военной службы.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине собираются пересмотреть целесообразность получения мужчинами призывного возраста во время действия режима военного положения второго высшего образования. Данилов сказал, если мужчина может служить в армии, то "образование подождет".

Этому предшествовало заявление представителя президента Украины в Верховной Раде Федора Вениславского о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину резко увеличилось количество абитуриентов-мужчин, преимущественно в возрасте 30-35 лет, желающих получить высшее образование на дневной форме обучения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов высказался по поводу того, возможна ли мобилизация в Украине ограниченно пригодных.