Мобилизация в Украине: Данилов объяснил нюанс с получением второго высшего образования

В Украине собираются пересмотреть целесообразность получения мужчинами призывного возраста во время действия режима военного положения второго высшего образования. Министерство образования рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, причина – в увеличении количества желающих среди мужчин получить еще один диплом во время войны.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Украинского радио. Он уверен, что если мужчина может служить в армии, то "образование подождет".

По мнению Данилова, вопрос получения "второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого" вопросом "нравственного порядка". Его, по словам чиновника, исследует Минобразования, которое и будет определять целесообразность получения еще одного диплома мужчинами призывного возраста во время войны.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом – 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодны, подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство", – заявил Данилов.

Это заявление прозвучало на фоне слов нардепа от "Слуги народа", представителя президента Украины в Верховной Раде Федора Вениславского. Он 1 сентября заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину резко увеличилось количество абитуриентов-мужчин, преимущественно в возрасте 30-35 лет, желающих получить высшее образование на дневной форме обучения.

Вениславского обеспокоило то, что дневная форма обучения дает студенту право на отсрочку от мобилизации, поэтому он предположил возможность "определенных злоупотреблений". Нардеп высказал мнение, что отсрочку должны получать только те люди, которые получают высшее образование впервые, а не начинают обучение, чтобы получить второй или третий в жизни диплом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал детальное разъяснение относительно того, будет ли усиление мобилизации в Украине с 1 сентября и кого точно не заберут на службу.

Также мы рассказывали, что Данилов высказался по поводу того, возможна ли мобилизация в Украине ограниченно пригодных.