Будет ли усиление мобилизации в Украине с 1 сентября и кого точно не заберут на службу: подробное разъяснение

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. В сентябре повестки будут в первую очередь получать военнообязанные с боевым опытом, затем – лица с определенными специальностями.

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OBOZREVATEL разбирался, будет ли усиление мобилизации в Украине с 1 сентября и кого точно не заберут на службу. Так, мобилизация в Украине будет продолжаться в соответствии с планами.

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников 28 августа, в Украине пока нет необходимости объявлять новую волну мобилизации для увеличения численности военнослужащих. Сейчас у армии еще есть ресурс, поэтому в ближайшее время этот вопрос не будет.

Проводятся изменения в ТЦК и СП, идет обновление кадрового состава. Также осенью проанализируют, какой в Украине есть мобилизационный ресурс.

Кого могут мобилизовать в сентябре-2023:

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением военно-врачебной комиссии, не совершавших тяжких преступлений.

Кто имеет право на отсрочку:

забронированные работники;

лица с инвалидностью или непригодные к службе с исключением из военного учета;

многодетные родители;

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители-усыновители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

отец несовершеннолетнего ребенка, если его партнер проходит военную службу;

те, кто ухаживают за человеком с инвалидностью, если больше некому этого делать;

народные депутаты;

студенты, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений, имеющих ученое звание или ученую степень;

педагоги учреждений профессионального образования, школ, работающих не менее чем на 0,75 ставки;

работники органов управления, частей, предприятий, учреждений и организаций сферы обороны;

те, кто имеет близких родственников, погибших или пропавших без вести во время войны (включая АТО/ООС).

Примечательно, что после принятия закона № 9342, если в семье есть человек с инвалидностью, только один из родственников сможет ухаживать за ним, все остальные родственники призывного возраста могут быть призваны в ряды ВСУ, для них отсрочки не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще с весны этого года в Украине готовят проект закона, который позволит наказывать военнообязанных мужчин, незаконно уехавших из страны во время военного положения. Сейчас специалисты изучают международный опыт относительно того, как "обращаться с гражданами", нарушившими закон хотя бы раз.

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