"Мобилизация – очень сложный процесс": военный объяснил, как Украина могла бы обойтись без "бусификации"

В Украине не было бы так называемой бусификации, если бы все военнообязанные соблюдали закон и вовремя обновляли свои военно-учетные данные. На сегодняшний день государство делает все возможное, чтобы вернуть процесс мобилизации в сторону справедливости.

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Об этом в эфире "Еспресо" заявил офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич. По его словам, внедрение системы рекрутинга является одним из способов восстановления справедливости.

"На самом деле никакой "бусификации" не было бы, если бы граждане соблюдали закон. То есть своевременное обновление данных, поход в ТЦК и все то, о чем говорится в законе о мобилизации. Впрочем, этого не происходит. Поэтому у нас есть "бусификация" нарушителей закона о мобилизации", – отметил Дуткевич.

Он подчеркнул, что внедряемая в Украине система рекрутинга позволяет каждому человеку самостоятельно определять свою судьбу. Это не всегда работает на 100%, ведь ряд факторов может влиять на то, в какое подразделение или на какую должность попадет рекрут, это реалии войны.

Однако, если человек обращается в рекрутинговый центр с определенным багажом знаний, которые можно эффективно применить в военном деле, то он получит должность, максимально отвечающую его навыкам.

Рекрутинговые центры созданы для максимально эффективного подбора должности и подразделения рекрута, учитывая его знания и навыки.

Напомним, все мужчины в Украине от 18 до 25 лет с 1 января 2025 года должны будут пройти обязательную военную подготовку. Нововведение не связано с мобилизацией.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, это не мобилизация, а подготовка людей, которые будут обладать первичными, базовыми и профессиональными навыками, такими как владение оружием, и смогут выбрать потенциальную специальность.

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