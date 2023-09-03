Мобилизация ограниченно пригодных в Украине: какие болезни исключили из списка причин непригодности

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны относительно мобилизации ограниченно пригодных мужчин на военную службу. Теперь список болезней для оценки пригодности военнослужащих обновили.

Видео дня

Об этом идет речь в приказе Министерства обороны Украины №490. Согласно документу, по так называемым "спорным" статьям пригодным будут признавать всех.

Речь идет о статьях 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Болезни, которые исключили из списка причин непригодности:

– клинически вылеченный туберкулез (2-в);

– вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций (4-в);

– бессимптомный ВИЧ (5-в);

– болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций (13-в);

– легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики (14-в);

– невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (17-в);

– медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (21-в);

– эпизодические и пароксизмальные нарушения (22-в).

Соответствующее постановление о годности мужчины к службе по конкретной военной специальности будет принимать военно-врачебная комиссия (ВВК).

Если военнослужащий будет признан непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Напомним, что Минобороны утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Кроме того, упорядочено прохождение службы ограничено пригодными. Все детали нового приказа – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН прокомментировали высказывания секретаря СНБО Алексея Данилова о целесообразности получения второго высшего образования для мужчин. Там заявили, что сейчас в Украине есть два типа уклонистов: те, кто нарушают закон и те, кто поступают в заведения высшего образования.