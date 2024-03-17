Мобилизация в Украине: что делать, если остановили автомобиль и выписывают повестку

В Украине с начала масштабного вторжения действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию. Вручать повестки могут и в общественных местах.

Бывают случаи, когда полицейские останавливают авто, а затем подходят представители ТЦК и выписывают повестку. Как вести себя в таком случае, читайте в материале OBOZ.UA.

Имеют ли право останавливать авто для вручения повестки

В Украине имеют право останавливать машины для вручения повестки, говорят юристы. Согласно действующему законодательству, повестка должна быть вручена лично адресату, при этом место вручения ни одним нормативным актом не установлено.

"Повестку следует вручить непосредственно в руки мужчины, которому она адресована. Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения в действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию", – пояснила адвокат Екатерина Анищенко.

По словам специалиста, ТЦК имеют право вручать повестки, в том числе и через полицию.

"Если работники военного комиссариата вместе с полицией требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения", – сказала адвокат.

По ее словам, если водитель не открывает окно и отказывается получить повестку, это может привести к негативным последствиям.

Что делать, если остановили авто для вручения повестки

Юрист компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова рассказала, как правильно действовать, если машину остановили для вручения повестки.

По ее словам, алгоритм действий может быть таким:

– Следует узнать у представителя полиции причину остановки авто.

– Попросить у представителей ТЦК предоставить их документы. У них должно быть служебное удостоверение, подтверждающее принадлежность к ТЦК и СП

– Попросить предоставить приказ коменданта об уполномочии на вручение повесток.

– В случае неправомерных действий вызвать других представителей Нацполиции и фиксировать правонарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, вручать повестки в Украине могут не только сотрудники ТЦК и СП, но и другие должностные лица. А за игнорирование повестки грозит как административная, так и уголовная ответственность.

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