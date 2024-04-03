Мобилизация в Украине: когда заработает модель экономического бронирования и какой будет процедура

В Украине параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации ведется разработка концепции модели экономического бронирования. Ни какие конкретные нормы пока что не утверждены – сейчас задача Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития это исследование вопроса, в частности финансового и экономическое влияния мобилизации.

Также инициаторы хотят создать возможность экономического бронирования в дополнение к механизмам, предлагаемым Постановлениями правительства №76 и №45. Чтобы обсудить детали, 1 апреля глава Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (автор модели экономического бронирования) встретился с представителями "Европейской Бизнес Ассоциации". Об этом сообщили на сайте объединения.

Сейчас от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек. Больше всего – в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве, транспорте. Самая большая мобилизационная нагрузка идет именно на белый бизнес, который трудоустраивает людей официально. Официально работают около 2,7 млн мужчин в возрасте 25-60 лет, а 600 тысяч – активные ФЛПы. В то же время около 1 млн мужчин, вероятно, находятся в теневом секторе, поскольку информация об их трудоустройстве у государства отсутствует.

Парламентский Комитет предлагает перенести мобилизационную нагрузку на теневую долю экономики. Экономическое бронирование дало бы дополнительную возможность забронировать нужных работников белому бизнесу.

Согласно модели, бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников. Условие бронирования: отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле: 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тыс. грн/месяц. Стратегические предприятия остаются под действием Постановления №76.

Как предлагают проводить бронирование?

1. Уплата сбора

Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора (для ФЛП – справку о движении средств).

Для физических лиц-предпринимателей могут ввести дополнительное требование – предоставление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости 3 месяцев бронирования (для подтверждения реальной активности).

2. Верификация

Налоговые органы в онлайн-режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит проверка забронированного. Человек получает желтый QR-код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить свои данные в ЦНАПе для валидации бронирования.

3. Обновление данных

Забронированный посещает ЦНАП, где обновляет данные и валидирует бронирование. После этого получает зеленый QR код.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10449 о мобилизации внесут на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого понадобится.

– Соцопрос, проведенный в марте 2024 года, говорит о том, что общественное отношение к мобилизации в Украине в настоящее время крайне противоречиво.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!