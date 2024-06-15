Мобилизация в Украине: могут ли уволить работника во время службы в армии

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Если военнообязанный гражданин был призван на службу во время мобилизации, работодатель не имеет права его уволить.

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На все время действия особого периода или до фактического увольнения сотрудника по военной службе за ним сохраняются место работы и должность. Нормы законодательства разъяснили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Государственной службы труда.

Ответ на вопрос, существуют ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации, как следует из объяснения, дает ч.3 ст.119 Кодекса законов о труде. Она предусматривает, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Исключение составляют только случаи, когда сотрудник сам изъявит желание или согласится на увольнение: согласно действующему законодательству трудовые отношения с таким работником могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Напомним, ранее эксперт объяснил, может ли бронирование от мобилизации спасти экономику Украины. Экономист Борис Кушнирук убежден, что так называемое экономическое бронирование от мобилизации не только просто возможно, оно необходимо Украине. Однако такое бронирование должно быть прозрачным и проходить на несколько других от предложенных условиях.