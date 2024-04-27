Мобилизация в Украине: в каком случае военный имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам

Украинские военнослужащие имеют право как на основной отпуск, предоставляемый ежегодно, так и на отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Эта возможность предоставляется для обеспечения баланса между исполнением служебных обязанностей воина и решением важных личных и семейных вопросов.

К тому же на период отпуска сохраняется денежное довольствие военного. Детальнее о том, какие именно семейные обстоятельства могут быть основанием для получения отпуска, разъяснил Юрист Даниил Гончаренко.

Юрист отметил, что этот отпуск позволяет военнослужащим временно освободиться от служебных обязанностей, чтобы сконцентрироваться на решении неотложных семейных проблем.

Продолжительность этого отпуска составляет 10 календарных дней и время на дорогу (до 2 суток в каждом направлении). В общем, отсутствие может длиться до 14 дней. Такой отпуск можно оформить даже после использования части ежегодного отпуска.

Причины для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня причин получения отпуска во время военного положения. Однако она может быть предоставлена в случаях важных жизненных или семейных обстоятельств, требующих присутствия военнослужащего:

Рождение ребенка.

Женитьба.

Болезнь или смерть близкого родственника.

Стихийное бедствие, причинившее вред семье.

Иные чрезвычайные ситуации, связанные с семьей.

Военнослужащий должен подать рапорт вместе с документами, подтверждающими необходимость отпуска. По словам юриста, украинское законодательство не имеет жестких ограничений по количеству раз в год, когда военнослужащий может получить отпуск по семейным обстоятельствам. Это означает, что нет четкой нормы, которая ограничивала такой отпуск на один раз в год или устанавливала определенное количество раз.

Окончательное решение о предоставлении такого отпуска принимается непосредственным командованием военнослужащего в каждом отдельном случае. В процессе рассмотрения такого запроса учитывается:

Частота обращений за отпуском по семейным обстоятельствам.

Обоснованность и потребность запроса.

Влияние на предоставление отпуска на исполнение военнослужащим его служебных обязанностей.

Как оформить отпуск

Относительно процедуры оформления отпуска по семейным обстоятельствам для военнослужащих в Украине она включает следующие шаги:

Представление рапорта.

Рассмотрение рапорта.

Принятие решения о предоставлении отпуска.

получение отпускного билета.

В рапорте военнослужащий должен четко указать, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его обратиться за отпуском и предоставить соответствующие документы, если это возможно.

Как сообщал OBOZ.UA, что 4 мая в Украине вступит в силу закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный". В то же время с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, тех, кто раньше имел этот статус, начнут вызывать на повторную военно-врачебную комиссию. На ВЛК будет только два вывода: пригодный или непригодный к военной службе, причем первых будут разделяться на категории в зависимости от степени функциональности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!