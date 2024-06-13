Мобилизировался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой: в Украине осудили 'крота' разведки РФ

Российский агент мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за украинскими военными на восточном фронте. "Крота" СБУ задержала в конце февраля, когда он пытался скрыться в непризнанном Приднестровье. Предатель приговорен к 15 годам тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, российским агентом является житель Днепропетровской области.

Осужденный в 2000-х годах окончил Московский государственный университет, где получил диплом юриста. В ходе обучения в России коллаборант попал в поле зрения военной разведки страны-агрессора.

После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в режиме ожидания враждебных задач. В 2023 году на предателя вышел российский куратор и активировал его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. По указанию врага российский агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой попал на прифронтовую территорию в район Бахмута.

Там "Крот" российской разведки собирал данные о местах базирования и перемещения украинских войск. Общался с оккупантами из-за специально созданного чат-бота, который администрировали представители российского ГРУ.

Через некоторое время предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался скрыться за границу.

Однако ему не удалось этого сделать – сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.

Коллаборанта признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и в дезертирстве (ч. 4 ст. 408).

С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему наказание – 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала обстрелы Харькова и собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, по заданию российских спецслужб предательница также сообщала о последствиях воздушных атак РФ в городе.