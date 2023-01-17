Модифицированные С-300 и С-400. Что известно о баллистических ракетах, которыми Россия терроризирует украинские города

В субботу утром, 14 января, Киев в очередной раз подвергся ракетным обстрелам. Среди других подобных атак эта отличалась отсутствием воздушной тревоги. Сначала в Воздушных силах это объяснили баллистическими ракетами, которые применила Россия, а затем выяснилось, что обстрел производился зенитными ракетными установками С-400. Позже эксперты по Defense Express установили, что речь идет о модифицированных под работу по наземным целям ракетах 48Н6ДМ.

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Стоит отметить, что российские военные уже давно и регулярно обстреливают украинские пограничные районы и города вдоль линии фронта зенитными ракетами, но на такое расстояние они долетели чуть ли не впервые (расстояние от белорусской границы до Киева 150 км по прямой, а от границы с Россией в Брянской области – 200 км).

OBOZREVATEL разбирался – что это за ракеты и чего в связи с этим ожидать украинцам.

Что такое С-300

С-300 – это семейство советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность поражения воздушных целей может достигать 300 километров.

Также на этапе разработки системы была предусмотрена возможность работы по наземным целям. Но в таком случае, по словам специалиста из Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба подполковника Сергея Нечитайла, ударное расстояние для ракет С-300 составляет всего 25-30 км, что обусловлено необходимостью радионаведения ракеты на цель. То есть дальность стрельбы ограничена дальностью радиовидимости.

Что за ракеты 5В55

Наиболее распространенными ракетами для зенитных систем С-300 являются ракеты 5В55, дальность поражения воздушных целей которых составляет до 75 км, а вес боевой части – 133 кг. По наземным целям, как уже отмечалось, дальше 30 км они долететь не могут, но этого достаточно, чтобы терроризировать такие крупные города, как Харьков, Николаев, Херсон и Запорожье.

В то же время, эксперты профильного военного издания Defense Express утверждают, что доказанная дальность пуска ракет 5В55 по наземным целям составляет 120 км и летают эти ракеты по баллистической траектории (очевидно, речь идет о какой-то новой, ранее неизвестной, модификации). То есть разместив пусковые установки С-300 на территории Беларуси, российские военные могут держать под прицелом украинские города на условной линии Ковель – Сарны – Коростень, а нынешняя украинская система ПВО против них бессильна.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "Еспресо" объяснил, что когда зенитными ракетами бьют по наземным целям, то это удар не по определенным позициям, а невыборочный удар по городу. Потому что специфика работы такой ракеты состоит в том, что она создает облако поражающих элементов.

В случае ракеты 5В55 это 133 кг стальных кубиков размером примерно 1×1×1 см каждый, разлетающихся на десятки метров от эпицентра взрыва. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 14 января назвал такие действия россиян – терроризмом, ведь от обстрелов такими ракетами украинских городов больше всего страдает гражданское население.

По данным Минобороны Украины, на остатках у российской армии находится более 6 тысяч ракет к системам С-300. Сколько именно из них было и еще будет модифицировано до баллистической версии – неизвестно.

Что такое С-400

С-400 – это российская зенитная ракетная система среднего и большого радиуса действия. Считается зенитным ракетным комплексом нового поколения. Комплекс создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, включая баллистические ракеты.

До недавнего времени фактов применения ракет с установок С-400 по наземным целям зафиксировано не было. Впервые элементы таких ракет были обнаружены в декабре 2022 года. Такие же обломки были обнаружены и после обстрела Киева 14 января 2023 года.

Издание Defense Express из собственных источников получило фото обломков этих зенитных ракет, которые благодаря нанесенной маркировке позволяют без всяких вариантов их идентифицировать, как 48Н6ДМ.

Что за ракеты 48Н6ДМ

В отличие от ракет 5В55, с которыми имели дело раньше, ракета 48Н6ДМ имеет большую боевую часть и большую дальность полета – 180 кг и 250 км по воздушным целям соответственно.

Директор Defense Express Сергей Згурец утверждает, что доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в роли ракеты "земля-земля" составляет от 230 км и летит она также по баллистической траектории, преодолевая расстояние 200 км за одну-две минуты.

Эта зона поражения позволяет с территории Беларуси обстреливать такие города как Киев, Житомир, Ривне, Луцк и даже Львов.

К примеру, обстреливать Киев армия РФ может с белорусского военного аэродрома "Зябровка", который находится под Гомелем всего в 170 км от столицы Украины.

Столицу Украины россияне также могут держать под прицелом с территории Брянской области России, откуда до Киева чуть больше 200 километров.

Сколько таких ракет находится на остатках в российской армии, неизвестно.

Чего ждать украинцам

Хуже всего то, что использование зенитных ракет для ударов по земле предполагает их пуск по баллистической траектории, против чего украинская система ПВО пока бессильна.

Как известно, баллистическая траектория полета ракеты напоминает параболу. Маршевый полет баллистической ракеты совершается на сверхбольшой высоте (до 50 км и более) с выходом на околоземную орбиту, а ударную часть полета такая ракета проходит на высокой скорости почти под прямым углом к поверхности, поэтому ее трудно вовремя обнаружить и еще труднее перехватить.

И даже в случае поражения баллистической ракеты нет никакой гарантии эффективного выведения из строя ее боевой части – в большинстве случаев боеголовка все равно упадет на землю и взорвется, потому что "классические" зенитные противоракеты заточены под поражение тела ракеты, а не ее боеголовки.

Эффективно противостоять баллистическим ракетам может ЗРК Patriot PAC-3 (третьего поколения). Его противоракеты работают таким образом, что стреляют попарно: одна ракета наводится прямо на боеголовку ракеты и детонирует при непосредственном контакте с ней, а вторая ракета обнаруживает уцелевшие обломки и уничтожает их. Таким образом, баллистическая ракета полностью уничтожается в воздухе вместе с боеголовкой.

Украина уже ожидает одну батарею ПВО Patriot, однако до сих пор так и не было объявлено, о какой именно модели идет речь: PAC-2 (против самолетов, дронов и крылатых ракет) или PAC-3 (против баллистических ракет).

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Поэтому на данный момент единственным эффективным средством противодействия таким обстрелам, который без предупреждения имел место утром 14 января, является уничтожение пусковых установок С-400 и С-300, а также складов с ракетами 48Н6ДМ и 5В55 на вражеской территории – будь то территория России или Беларуси.

А гражданам Украины, особенно в приграничных регионах, нужно предельно серьезно относиться к потенциальной опасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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