'Моей сестре было бы сейчас 21, ракета попала в ее дом': заключенные рассказали о мотивах, по которым решили стать на защиту Украины

Украинские заключенные, которые согласились идти на фронт в обмен на досрочное освобождение, рассказали о собственной мотивации. Некоторые из них говорят, что таким образом искупает вину, другие – что стремятся отомстить за гибель родных.

Историю бойцов рассказывает BBC Украина. По данным издания, после принятия нового закона более 10 000 заключенных присоединились в ряды Вооруженных сил, однако осужденные за тяжкие преступления останутся за решеткой.

Личные мотивы бойцов

Андрей Аскеров и Роман Чех, осужденные за торговлю наркотиками, подали заявки и были приняты в ряды украинской армии: они должны пройти месячную подготовку и воевать "пока не закончится война".

"Я не представляю, что значит убить человека, видел это только в фильмах", – признается Андрей, который уже отсидел полтора года из своего шестилетнего срока.

Для 30-летнего мужчины главным мотивом является свобода, а также желание вернуться в общество "не как преступник, а как гражданин, внесший свой вклад".

36-летний Роман отправляется на службу, потому что имеет личный мотив.

"Моей сестре было бы сейчас 21. Она погибла, когда в 2023 году российская ракета попала в ее дом в Харькове. Больше всего я хочу отомстить за нее", – рассказал мужчина.

Цена свободы на передовой

Цена свободы высока – осужденные должны воевать на самых горячих участках фронта, без четких сроков службы.

Заместитель руководителя колонии №4 сообщает, что половина из примерно тысячи заключенных, которые добровольно ушли на фронт, уже погибла.

Боевой опыт

Раненые бойцы рассказывают о боях под Великой Новоселкой и другими горячими направлениями. 37-летний Алексей, который до войны отбывал восьмилетний срок за наркоторговлю, получил тяжелое ранение ноги. Он объясняет: бывшие заключенные имеют боевой опыт и психологическую выносливость, которые делают их эффективными солдатами: "А мы знаем, как воевать. И очень хорошо знаем!".

"Я много чего сделал злостного для этой страны. Поэтому исправлять ошибки нужно постоянно и за все приходит плата".

"У меня есть навыки. Умею убивать. Еще и не судят за это", – добавляет мужчина.

Российский конвейер против украинского добровольчества

По разным оценкам россияне отправили на войну против Украины около 200 тысяч заключенных, которых фактически бросали в "мясорубку".

Заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов подчеркивает: "Разница огромная: россиянам платят за каждые сто метров, а украинцами движет патриотизм".

Он добавляет:"Наша цель — дать им шанс. Это не эксплуатация их уязвимости. Это возможность защищать страну, и только". По словам чиновника, осужденных нужно не только наказывать, а давать им возможность научиться жить в обществе.

Напомним, в Украине не все заключенные могут быть условно-досрочно освобождены для привлечения в ряды Вооруженных сил Украины – это четко определено законом. Именно это отличает наше государство от страны-агрессора России с ее подразделениями "Шторм-Z" и их контингентом. В ряды Сил обороны не могут присоединиться лица, которые были заключены за государственную измену и терроризм и другие особо тяжкие преступления

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!