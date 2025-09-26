Враг перешел к тактике "тысячи порезов": Сирский назвал самые сложные участки фронта и рассказал, сколько территорий удалось освободить

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты изменили подходы к наступлению: вместо массовых штурмов враг выбрал многочисленные мелкие рейды – так называемую тактику "тысячи порезов". Ее цель - дестабилизировать тыл, парализовать логистику и постепенно захватывать территории небольшими группами.

Наиболее интенсивные бои и ключевые столкновения происходят на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Об этом Сырский рассказал в комментарии СМИ.

Общая картина оперативной обстановки

"Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной. Противник продолжает наступать на основных направлениях, в частности Покровском и Добропольском. Напряженная ситуация сохраняется также на Лиманском и Новопавловском направлениях. На других направлениях ситуация характеризуется боевыми действиями низкой интенсивности. В целом ситуация – под нашим контролем", – сказал Сырский.

Ситуация на фронте остается сложной, но, по словам Главнокомандующего, под контролем ВСУ. Активный фронт сейчас простирается почти на 1 250 км — за год линия боевых действий увеличилась примерно на 200 км.

Кроме этого, есть еще около 2 400 км участков, где пока не ведутся боевые действия, но они также под контролем обороны.

Ежедневно фиксируется 160–190 боевых столкновений и примерно 15–20 штурмовых действий с нашей стороны. Враг применяет примерно вдвое больше артиллерийских снарядов, однако украинская сторона компенсирует это точностью ударов, разведкой и поражением ключевых объектов противника. Эта комбинация позволяет не терять инициативы и маневрировать силами на проблемных направлениях.

Добропольское (Покровское) направление

По словам Сырского, враг надеялся к лету достичь заметных успехов: создать "буферные зоны", захватить Покровскую агломерацию и продвинуться в ряде областей. Однако эти планы не были реализованы благодаря действиям украинских воинов, грамотному командованию и поражению вражеских тылов.

Зато противник изменил тактику: на Добропольском направлении (а также на Новопавловском) начали активно действовать небольшие штурмовые группы по 4–6 человек. Цель – глубокое проникновение в оборону, накопление сил, локальные атаки на логистику и склады, парализация ротации подразделений и постепенный захват территории без массового применения больших сил. Эту тактику пытаются реализовывать подразделения 8-й и 51-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса.

Из-за растяжения фронта и превосходства врага в средствах и силах, отдельные вражеские группы смогли продвинуться на 12–20 км вглубь. Предвидя такое развитие событий, украинское командование перебросило части, чтобы рассечь вражеские группы по реке Казенный Торец и создать "мешок" для продвинувшихся. Десантно-штурмовые войска действовали навстречу с севера и юга – и сейчас враг оказался в ловушке, где продолжается его ликвидация.

Освобожденные территории

Сырский отметил, что под полный контроль возвращено около 168 кв. км территорий, еще примерно 182 кв. км зачищено от диверсионных групп.

Главком также объяснил разницу между "освобожденными" и "зачищенными" участками. Первые были под контролем врага, тогда как вторые – это места, куда проникали диверсанты, но которые противник не удерживал окончательно.

"То есть в целом примерно 360 квадратных километров по состоянию на сегодня были освобождены и зачищены от врага. И этот процесс продолжается", – сказал он.

По его словам, эта ситуация чем-то похожа на прошлогоднюю ситуацию в Курской области.

"Мы смогли высвободить те небольшие резервы, которые нам удалось сделать за счет новых бригад. Мы смогли их укомплектовать, подготовить и нанести удар. Причем этим ударом мы опередили противника примерно на неделю", – сказал он.

Из-за ситуации на Добропольском направлении враг был вынужден перебрасывать резервы, в частности части морской пехоты в составе нескольких бригад и полка. Но эти подразделения понесли потери и не достигли успеха. По оценкам командования, ежедневно на этих участках уничтожается примерно по 200 и более вражеских боевиков.

"Я предполагаю, что враг и в дальнейшем будет применять резервы, перемещая их", – добавил он.

Сырский отметил успешные действия наших штурмовых полков и десантно-штурмовых войск.

"Я хочу отметить очень успешные действия наших штурмовых полков и Десантно-штурмовых войск, которые показали высокую обученность и мотивацию, на практике показали свою высокую эффективность", – резюмировал он.

Стоит отметить, Сырский также рассказал, что российские оккупанты пока не имеют достаточно живой силы и средств, чтобы осуществить большое наступление на Днепропетровщину. Враг пытался прорвать оборону украинских защитников на этом участке и на Запорожье, но успеха не достиг.

Как писал OBOZ.UA, по словам Сырского, Россия копирует успешные украинские технологии в сфере дронов-перехватчиков и наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Что, в свою очередь, требует усиления подразделений радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!