Мог отдать приказ о казни: в сети показали командира оккупантов, расстрелявших военнопленных в Крынках

Украинских военнопленных в Крынках на левобережье Херсонщины, вероятно, расстреляли оккупанты из 328-го полка 104-й дивизии армии РФ с целью запугать бойцов ВСУ. Соответствующий приказ мог отдать командир Сергей Иштуганов.

Об этом сообщили на сайте Evocation, который является базой российских пропагандистов и приспешников оккупационного режима, основанной на информации от добровольцев. Отмечается, что указанная дивизия сформирована осенью 2023 года для участия в войне против Украины. На Херсонском направлении она находится с ноября.

В материале говорится, что оккупанты этого подразделения неоднократно попадали в громкие скандалы. Речь идет о вымогательствах, ограблениях и убийствах мирных жителей на временно оккупированной части Херсонской области. Кроме того, отмечается, что командиры жестоко относятся к личному составу, зафиксированы факты издевательств, пыток и внесудебных расправ.

Сергей Иштуганов родом из Российской Республики Марий Эл. После окончания Военной академии Генштаба ВС РФ стал заместителем командира 31-й десантно-штурмовой бригады в городе Ульяновске.

В начале полномасштабного вторжения это подразделение "отличилось" огромными потерями во время высадки в Гостомеле, а также в боях Донецкой области. Позже его расформировали.

Напомним, 7 апреля Telegram-каналами распространилось видео расстрела оккупантами украинских военнопленных. Военные преступники Кремля совершили циничное убийство в Крынках на левобережье Херсонщины.

На кадрах видно, как трех лежащих неподвижно военных в украинской форме, расстреливают в упор, вероятно, из автомата. Пули попадали в разные части тел бойцов.

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