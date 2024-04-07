Войска РФ расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках: известны детали

Российские военные преступники снова расстреляли безоружных украинских военнопленных. Циничное убийство совершили в Крынках на левобережье Херсона.

Видео преступления 7 апреля распространили Telegram-каналы. На кадрах видно, как трех лежащих неподвижно военных в украинской форме, расстреливают в упор, вероятно, из автомата. Пули попадали в разные части тел бойцов.

"Все", – констатировал в конце видео преступник, отстрелявшись.

В Telegram Офисе генпрокурора сообщили, что ГУНП в Херсонской области и Херсонская прокуратура начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", – отметили в ОГП.

Напомним, в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном 26 марта, говорилось, что за период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024-го оккупанты убили 32 украинских военнопленных. В ООН отметили, что это гораздо больше, чем за любой из предыдущих периодов.

Также представители ООН провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из российского плена. Практически каждый из наших защитников рассказал о случаях пыток со стороны оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 февраля российские военные преступники расстреляли украинских пленных в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в Донецкой области. На кадрах видно, как оккупанты забежали в окоп и открыли огонь по лежавшим на земле военным.

– Также россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться из-за оцепления основных сил. Родные погибших опознали бойцов на видео, распространенных в российских пабликах.

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