Мог взорваться в любой момент: в Сумах обезвредили российский дрон, застрявший в крыше дома. Фото

В Сумах во время атаки российских оккупантов один из вражеских беспилотников попал в крышу жилого дома. Дрон застрял там и не сдетонировал, из-за чего его боевая часть могла взорваться в любой момент.

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БпЛА противника уничтожили взрывотехники полиции. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области.

"Его боевая часть не сдетонировала, однако оставалась крайне опасной и могла взорваться в любой момент", – отметили там.

На место попадания прибыли сотрудники взрывотехнической службы ГУНП. Они тщательно осмотрели дрон, привели его в безопасное состояние и изъяли.

После этого специалисты доставили боеприпас на специальную площадку и уничтожили его.

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В полиции в очередной раз призвали граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать о таких находках по номеру 102.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня, во время массированной атаки на Украину, российские войска нанесли удары по Сумам. Один из вражеских дронов попал в многоэтажное здание, еще один – в Дворец детей и юношества в центре города. Пострадали три человека, среди них – ребенок.

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