Могут изменить правила игры: в Воздушных силах рассказали, как ракеты Storm Shadow повлияют на ход войны в Украине

Дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания, могут изменить правила игры в российско-украинской войне. Государство будет стремиться взять их на постоянное вооружение.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, такого вооружения, как Storm Shadow, у Украины еще не было.

"Это крылатая ракета по типу российских Х-101. Теперь они есть у Украины, в эту игру можно играть с обеих сторон", – сказал Игнат.

Он добавил, что Storm Shadow – это современные крылатые ракеты, малозаметные для ПВО, и выразил надежду, что они будут поступать в Украину в достаточном количестве.

"Мы стремимся взять эти ракеты на постоянное вооружение", – сказал спикер Воздушных сил.

Он при этом отказался говорить, из каких самолетов будут выпускать Storm Shadow, но отметил, что "проблем с этим не будет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что Украине для освобождения Крыма нужно дальнобойное оружие. По его словам, на первом этапе ВСУ должны наносить удары по военной инфраструктуре и базам ЧФ РФ.

– На что способны ракеты Storm Shadow, которые получила Украина от Британии, читайте в материале по ссылке. Одно из главных их преимуществ заключается в том, что они могут обходить мощные системы ПВО.