Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow: на что способно оружие, которое получила Украина

Великобритания приняла эпохальное решение о передаче Украине высокоточных ракет Storm Shadow дальнего радиуса действия в 250 км. Данное вооружение позволит Силам обороны еще эффективнее бороться с российскими оккупационными войсками.

Видео дня

Одно из главных преимуществ Storm Shadow заключается в том, что ракета может обходить мощные системы ПВО. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Несмотря на том, что Storm Shadow – это довольно современная разработка в сфере вооружения, ее можно использовать на украинских самолетах советского образца. Боевая часть ракеты составляет 450 кг, что делает ее эффективной для уничтожения вражеских позиций на временно оккупированных территориях.

Ракету Storm Shadow можно использовать в любое время суток. Сложные метеоусловия и применения врагом средств радиоэлектронной борьбы также не станут преградой для ракеты.

Storm Shadow существенно увеличат возможности украинской армии, ведь авиация с ракетами является более мобильной, чем наземные ракетные комплексы. Это в свою очередь открывает больше возможностей для нанесения ударов по различным целям.

На сегодняшний день неизвестно сколько именно ракет Storm Shadow Великобритания передала украинской армии. Однако сам факт наличия на вооружении у ВСУ таких ракет говорит о том, что враг не будет чувствовать себя безопасно даже за сотни километров от линии фронта.

Напомним, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон заявил, что благодаря новому потенциалу в виде ракет Storm Shadow украинские войска получили возможность наносить высокоточные удары вглубь оккупированной территории.

К слову, у граждан государства-террориста России произошел очередной приступ истерии из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже принялись критиковать власть в РФ.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какими тактико-техническими характеристиками обладают ракеты Storm Shadow и почему "бавовны" в местах расположения российских оккупационных войск будет больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!