"Бавовны" будет больше: что известно о ракетах Storm Shadow, которые Британия передала Украине

В последние несколько дней европейские и американские СМИ утверждали, что Великобритания намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. В четверг, 11 мая, стало известно, что Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности.

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Как сообщило издание CNN, ссылаясь на слова нескольких высокопоставленных чиновников, ракеты Storm Shadow Украина получила накануне контрнаступательной операции. OBOZREVATEL выяснил, какими тактико-техническими характеристиками обладают ракеты и почему "бавовны" в местах расположения российских оккупационных войск будет больше.

Ни для кого не секрет, что Украина уже давно выражала заинтересованность в получении оружия большей дальности, которое поможет изменить ход войны. В частности, крылатые ракеты позволят украинским военным нацеливаться на российские командные центры, линии снабжения, склады боеприпасов и горючего глубоко в тылу во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

При этом многие военные аналитики и эксперты уверены, что способность нанести удар далеко за линией фронта поможет Вооруженным силам Украины в ходе их контрнаступления расчистить путь для наземного продвижения с применением тяжелой бронетехники и пехоты.

В первую очередь стоит отметить, что крылатые ракеты Storm Shadows можно установить на украинские самолеты советского производства, например, на бомбардировщики Су-24.

По информации Airforce Technology, ракета Storm Shadow предназначена для нанесения ударов по стационарным объектам, таким как авиабазы, радиолокационные установки, узлы связи и портовые сооружения. Storm Shadow может точно поражать цели в любых погодных условиях днем ​​и ночью, а большой радиус действия и низкое положение в сочетании с дозвуковой скоростью делают Storm Shadow малозаметной ракетой для вражеских радаров.

В Министерстве обороны Великобритании Storm Shadow называли одной из самых совершенных ракет в своем роде, которая способна поражать различные цели, в том числе мосты, аэродромы, гавани и самолеты.

Ракеты Storm Shadow имеет дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты позволяет поражать цели на расстоянии до 300 км.

Общая масса ракеты составляет 1300 кг, а боевая часть – 450 кг. В качестве боеголовки установлена двухступенчатая боевая часть, которая состоит из начального кумулятивного заряда и другой более объемной составляющей. Кумулятивный заряд позволяет ракете проходить через броню, бетон, землю и другие материалы, позволяя следующей боеголовке большего размера проникнуть внутрь цели. Оружие предназначено для того, чтобы позволить достичь такой степени проникновения в труднодоступную цель, которая ранее была возможна только при использовании гравитационных бомб с лазерным наведением

Турбореактивный двигатель Turbomeca Microturbo TRI 60-30, которым оснащена ракета Storm Shadow, позволяет ей набирать скорость до 1000 км/ч (в зависимости от высоты) и лететь на высоте 30-40 метров.

В ракете установлена современная система наведения. На маршевом участке за прохождение дистанции отвечает автономная инерциальная, комплексированная с GPS и экстремально-корреляционной системой коррекции по земной поверхности установка TERPROM. Это военная навигационная система предупреждения о сближении с землей, которая использует сохраненные цифровые данные о высоте в сочетании с входными данными навигационной системы и радиолокационного высотомера для вычисления местоположения ракеты над поверхностью земли.

На конечном участке ракета Storm Shadow наводится с помощью инфракрасной головки самонаведения. Она работает по принципу улавливания волн инфракрасного диапазона, излучаемых захватываемой целью.

Напомним,Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания, вероятно, намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. К аналогичному решению Лондон подталкивает администрацию президента США Джо Байдена;

– министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции Times Radio не исключил поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow. OBOZREVATEL, в свою очередь, выяснил, что это за ракеты и чем они усилят ВСУ, когда поступят в Украину.

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