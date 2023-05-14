Великобритания начала поставлять Украине ракеты большой дальности: журналист объяснил, как это повлияет на фронт

Несколько дней назад Великобритания официально подтвердила, что передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Благодаря новому потенциалу украинские войска получили возможность наносить высокоточные удары вглубь оккупированной территории.

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Под прицелом теперь оказались российские склады боеприпасов, командные пункты и другие важны объекты врага, которые ранее были недостижимы для ВСУ. Об этом заявил научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон, сообщает издание NV.

По словам эксперта, под потенциальным ударом ракет Storm Shadow могут оказаться, в том числе, корабли Черноморского флота РФ, которые базируются во временно оккупированном Крыму. Дикинсон подчеркнул, что ранее российский флот находился вне досягаемости большинства украинских вооружений, однако с получением ракет Storm Shadow ситуация поменялась.

Научный сотрудник Atlantic Council отметил, что Британия приняла решение о передаче Storm Shadow после того, как страна-агрессор РФ продолжила совершать военные преступления путем нанесения ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. А именно корабли Черноморского флота РФ, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", сыграли ключевую роль в бомбардировках Украины.

Также аналитик уверен, что решение Великобритании подтолкнет другие страны Запада к передаче Украине оружия большой дальности. Дикинсон подчеркнул, что до этого времени США и другие союзники Украины не желали поставлять ракеты дальнего радиуса действия. Такие решения на Западе аргументировали тем, что это может привести к опасной эскалации конфликта. Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил обратное. Он отметил, что решение о передаче ракет Storm Shadow было выверенным и пропорциональным эскалации со стороны России.

Напомним, Великобритания передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

К слову, у граждан государства-террориста России произошел очередной приступ истерии из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже принялись критиковать власть в РФ.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какими тактико-техническими характеристиками обладают ракеты Storm Shadow и почему "бавовны" в местах расположения российских оккупационных войск будет больше.

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