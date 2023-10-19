Могут ли ФЛПы получить бронь от мобилизации во время военного положения в Украине: разъяснение

Физические лица предприниматели не включены в список, имеющих право на отсрочку от мобилизации согласно официальным документам. Однако ФЛПы могут выполнять заказы от органов местного самоуправления или военных администраций, которые направлены непосредственно на поддержку обороноспособности Украины.

В случае, если их деятельность связана с охраной территориальной целостности и выполнением задач оборонного характера, ФЛП может получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает адвокат Ростислав Кравец, передают "Факты".

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть исчерпывающий перечень лиц, не подлежащих мобилизации, и не предусмотрено, что статус физического лица предпринимателя дает основание для отсрочки от военной службы. Однако адвокат Ростислав Кравец отмечает, что получить отсрочку от мобилизации ФЛП все-таки могут.

В частности, если они осуществляют соответствующие оборонные или оборонно-значимые работы, они могут получить отсрочку, если их деятельность направлена на выполнение задач для органов местной власти или военных администраций, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины.

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"Однако ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонительного характера", – отметил Ростислав Кравец.

Юрист добавил, что работающие в этой сфере ФЛП могут воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации в соответствии с украинским законодательством. Это предусмотрено соответствующими нормами, регулирующими процесс мобилизации и оборонную деятельность в стране.

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Напомним, что в Украине в военное положение сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту жительства, работы и т.д. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.

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