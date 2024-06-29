Могут ли магистры, которые пошли в аспирантуру, быть мобилизованы сразу после окончания полного высшего образования: разъяснение

Магистры, которые пошли в аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. Они имеют право на отсрочку.

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Об этом глава министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал изданию "Телеграф". Он отметил, что в этом году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетной.

"Количество мест примерно 7000. Однако контракт будет доступен на заочной и вечерней формах. То есть призыв аспирантов дневной формы в этом году невозможен. Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку", – добавил министр.

Он подчеркнул, что бюджетная форма обучения в 2024 году расширена почти в два раза.

"Чтобы все студенты, готовые продолжать свою исследовательскую и научную деятельность, имели на это возможность. Чтобы не потери способных и талантливых людей", – подчеркнул Лисовой.

Несмотря на попытки государства сохранить молодежь и дать ей достойное образование, все же есть люди, которые видят в аспирантуре лишь способ уклониться от мобилизации. Однако министерство хочет приложить максимум усилий, чтобы люди в военное время получали образование.

"В ведомстве очень переживали, что коррупционные схемы вытеснят из вузов людей, которые действительно готовы учиться. И эту историю надо было закрыть. Но главная задача для нас сейчас – дать способной молодежи учиться, расширить возможности для нее. Именно поэтому в этом году такое количество бюджетных мест на аспирантуре", – добавил министр.

Лисовой подчеркнул, что люди, которые поступают на бакалавра, магистра или доктора наук, не могут быть мобилизованы. И это не зависит от последовательности вступления или года.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно лишь в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из реестров, работающих в Украине. Проверить это должен работник ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК установлены более строгие штрафы. Во время военного положения заплатить за такие действия придется от 17000 до 25500 грн вместо 510-850 грн, как это было раньше.

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