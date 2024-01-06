Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет троих детей: подробное разъяснение

Многодетные родители в Украине входят в список военнообязанных лиц, имеющих отсрочку от мобилизации даже в период военного положения. Поэтому мужчины, на содержании которых есть трое и более несовершеннолетних детей, могут пополнить ряды украинской армии только по желанию.

Видео дня

Этот вопрос регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", и никаких изменений мобилизации многодетных родителей в 2024 году в документ не вносилось. OBOZ.UA решил разобраться в понятии "многодетная семья" и в особенностях мобилизации в 2024 году.

Поэтому многодетной считается семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей. К той же категории относится и отец или мать одиночки, на содержании которых находится трое и более детей.

Как рассказала "Фактам" адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская, среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации есть женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. В то же время, эти лица могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК. Принудительно мобилизовать их не смогут.

Чтобы подтвердить статус многодетной семьи, необходимо иметь соответствующее удостоверение. Его можно получить, обратившись в структурные подразделения по вопросам социальной защиты, исполнительных органов городских и поселковых советов, ЦНАПов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Некоторые категории военнообязанных в этом году могут лишиться права на получение брони от мобилизации. Правительственное постановление №76 предусматривает для этого шесть причин.

– Отца восьми детей из Одессы не выпустили из Украины. Пограничники сослались на неточность в документе с ТЦК, где, по их словам, "снято с учета" необходимо заменить "исключено из учета". В ТЦК в свою очередь отказались что-либо исправлять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!