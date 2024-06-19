Могут ли получатели второго высшего образования получить отсрочку от мобилизации: разъяснение

В Украине студенты, обучающиеся в вузах по дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако военнообязанное лицо, получающее второе высшее образование, сможет воспользоваться этим правом только в случае, если получает высший академический уровень, чем тот, который у него уже имеется.

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Соответствующая норма регулируется законом о мобилизации. То есть речь идет о том, что студент, уже имеющий уровень бакалавра, может поступить на магистратуру, далее – на аспирантуру.

Только на период обучения, когда наблюдается четкая последовательность получения определенных уровней образования, будет действовать отсрочка от мобилизации. В то же время возраст и специальность не имеют значения.

Если же студент, уже имеющий уровень бакалавра или магистра, решит поступить на тот же уровень образования по другой специальности, отсрочка от мобилизации действовать не будет.

То есть обязательное условие для предоставления отсрочки – последовательная образовательная программа. Кроме того, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, аспиранты и лица, зачисленные в интернатуру, также не подлежат мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые соблюдают следующие условия:

– учатся по дневной или дуальной форме;

– получают более высокий уровень образования, чем уже имеющийся.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на действующую в Украине с 24 февраля 2022 года общую мобилизацию, существует целый перечень категорий граждан, имеющих право не идти на военную службу. Они могут получить отсрочку.

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