Кто имеет право не идти в армию во время военного положения в Украине: названы все категории

Несмотря на общую мобилизацию, действующую в Украине с 24 февраля 2022 года, существует целый перечень категорий граждан, имеющих право не идти на военную службу. Они могут получить отсрочку.

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Согласно Закону о мобилизации №10449, украинцы могут не пойти в армию по достаточно широкому списку причин. Они включают, в частности, состояние здоровья, занятость и родственные связи с военнослужащими.

Так, право на отсрочку от мобилизации имеют:

– Лица с инвалидностью или временно непригодные к воинской службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев, признаны таковыми в установленном порядке.

– Мужчины, которые содержат трое и более детей младше 18 лет. Однако это не касается тех, кто задолжал уплату алиментов более чем за три месяца.

– Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

– Мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

– Усыновители, на содержании которых находится ребенок-сирота в возрасте до 18 лет.

– Мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой, отцом или матерью (отцом или матерью жены).

– Попечители лица, признанного судом недееспособным.

– Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка, и один из супругов уже проходит военную службу.

– Руководители министерств и их заместители, члены Счетной палаты, омбудсмен, руководители государственных органов, органов государственного управления.

– Депутаты Верховной рады и два их помощника.

– Судьи и члены органов судебного самоуправления.

– Дипломаты.

– Государственные служащие, проводящие экспертизу нормативно-правовых актов, а также занимающиеся вопросами кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, администрирования баз данных.

– Мужчины, которые учатся в учебных заведениях по дневной или дуальной форме, но при этом получают уровень образования выше предыдущего, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

– Научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

– Женщины и мужчины, чьи близкие родственники участвовали в АТО и полномасштабной войне, погибли или пропали без вести.

– Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраль 2014).

– Граждане, которые проходили воинскую службу и были уволены со службы в запас после плена.

Также бронирование от мобилизации могут получить другие граждане, не подпадающие под указанные выше критерии:

– председатели областных, районных и сельских советов, руководители поселков и городов;

– 50% руководителей подразделений в органах местного самоуправления;

– сотрудники полиции, НАБУ, ДБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны;

– сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задачи (заказ);

– владельцы и сотрудники предприятий и организаций, которые "критически важны" для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После получения повестки военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанный срок. Законодательством предусмотрены уважительные причины, по которым лицо может не явиться в военкомат, однако обязано сообщить о них в кратчайшие сроки.

– Мужчин до 25 лет, уже имеющих статус военнообязанного, во время военного положения могут мобилизовать. Дело в том, что у лиц, которых можно привлечь на службу, бывают три категории: призывники, военнообязанные и резервисты.

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