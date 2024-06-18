Можно ли не идти в ТЦК после получения повестки: подробное разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения действуют режимы военного положения и общей мобилизации, поэтому мужчинам 18-60 лет вручают повестки. После получения повестки военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанный срок.

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Законодательством предусмотрены уважительные причины, по которым лицо может не явиться в военкомат, однако обязано сообщить о них в кратчайшие сроки. Детальнее об этих причинах читайте в материале OBOZ.UA.

По каким причинам можно не идти в ТЦК

Повестка является официальным вызовом в ТЦК, который в первую очередь вручается для уточнения данных. Во время мобилизации по повестке граждане обязаны явиться в военкомат в сроки, указанные в ней.

В то же время закон предусматривает уважительные причины, позволяющие не прийти в ТЦК после получения повестки. Ниже приводим список следующих причин:

– препятствие стихийного характера;

– болезнь военнообязанного;

– военные действия и их последствия или другие обстоятельства, лишившие личность возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

– смерть близкого родственника военнообязанного (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Что делать, если не получилось прийти в ТЦК

В случае неприбытия по повестке лицо должно уведомить ТЦК о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. Затем все же необходимо явиться в военкомат в течение семи календарных дней.

Причину неявки придется подтвердить документами соответствующих уполномоченных госорганов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Как наказывают за неявку в ТЦК

Если гражданин не является в ТЦК по повестке, его действия квалифицируются как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, объясняют юристы.

Поэтому составляется админпротокол по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 17000 до 25500 грн и для юридических, должностных и должностных лиц, органов власти, предприятий, учреждений и организаций – от 34 000 до 59 500 грн.

Кроме того, представители ТЦК могут обратиться в Нацполицию с требованием доставить лицо. Если же полицейские не могут разыскать его, работники ТЦК направляют нарушителю требование о выполнении обязанности заказным письмом.

Если почта не может вручить письмо под расписку или военнообязанный отказывается от получения, письмо возвращается в ТЦК с соответствующей отметкой.

В течение десяти дней представители ТЦК могут обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав нарушителя до момента исполнения им обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Мужчины 18-60 лет до 16 июля должны обновить свои данные.

Сделать это можно лично в ЦНАП или в ТЦК и СП, или онлайн через электронный кабинет в приложении "Резерв+".

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