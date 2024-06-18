Что грозит военнообязанным за неявку в ТЦК: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения действуют всеобщая мобилизация и военное положение, в прошлом месяце эти режимы были продлены до 11 августа. В такой период мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на службу в армии для защиты страны от агрессора.

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Если военнообязанный получил повестку о вызове в ТЦК и СП, он должен явиться в указанные дату и место. Что может угрожать гражданам за неявку в военкомат, читайте в материале OBOZ.UA.

Как наказывают за неявку в ТЦК

Во время мобилизации военнообязанные должны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в повестке (от ТЦК и СП, мобилизационном распоряжении и т.п.).

С момента вступления в действие нового закона о мобилизации мужчины 18-60 лет должны в течение 60 дней (до 16 июля включительно) обновить военно-учетные данные в ЦНАП либо в ТЦК и СП, либо через электронный кабинет в приложении "Резерв+".

Таким образом, после получения повестки гражданин должен явиться в ТЦК и СП, а также имеет обязанность обновления своих данных, объясняет адвокат Юлия Данилова.

В настоящее время, если военнообязанные не состоят на учете или вовремя не обновляют данные, или не появляются в ТЦК по повестке, их действия квалифицируются как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

За такие поступки составляется админпротокол о совершении административного правонарушения в особый период (военное положение) по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов гражда, то есть от 17000 до 25500 грн, и для юридических, должностных и должностных лиц, органов власти, предприятий, учреждений и организаций – от 2000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, т.е. от 34 000 до 59 500 грн.

Военнообязанный может быть освобожден от ответственности, если у него были уважительные причины не явиться в ТЦК по повестке, а именно: болезнь, препятствия техногенного характера, военные действия, смерть близких родственников. Однако гражданин должен уведомить ТЦК об этом в течение семи календарных дней.

Кроме того, из-за неявки в ТЦК по повестке или необновление данных в указанный срок представители военкомата могут обращаться в Нацполицию с требованием о доставке лица.

Если правоохранители не могут разыскать такого гражданина, работники ТЦК и СП направляют ему требование о выполнении своей обязанности заказным письмом.

Если почта не может вручить такое требование под расписку или лицо отказывается от получения, то оно возвращается в ТЦК с соответствующей отметкой.

После этого в течение десяти дней представители ТЦК могут обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав фигуранта до момента исполнения своей обязанности.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Мужчины 18–60 лет до 16 июля должны обновить свои данные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич выступил против продления сроков для обновления данных после 16 июля. Лицам, которые не предоставят информацию о себе ТЦК до этого времени, скорее всего, во время проверки будут назначаться штрафы и вручать повестки.

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