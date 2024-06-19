Имеют ли право мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет во время военного положения: разъяснение

Мужчин до 25 лет, которые уже имеют статус военнообязанного, во время военного положения могут мобилизовать. Дело в том, что у лиц, которых можно привлечь к службе, бывают три категории: призывники, военнообязанные и резервисты.

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У призывников есть удостоверение о приписке к участку, у военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного (такой документ также имеют осужденные), у резервистов – только военный билет. Фактически законодательство разрешает мобилизацию категории военнообязанных, даже если этому человеку 18-25 лет, объяснила в комментарии "ВВС Украина" юрист Наталья Гнатик.

"Мужчины от 18 до 25 думают, что они все не могут быть мобилизованы, потому что они призывники. Но их статус по факту определяется их военно-учетным документом", – рассказала она.

На практике выходит, что в категорию военнообязанных переходят мужчины, из-за состояния здоровья признанные непригодными в мирное время, но ограниченно пригодными в военное.

Со 2 апреля последний статус вообще отменили. Теперь человека будут считать только пригодным, непригодным и пригодным к конкретным задачам (для службы в тыловых подразделениях, ТЦК и СП и прочее).

То есть, граждане "непригодные в мирное время, но ограниченно пригодные в военное", по словам Гнатик, "полностью не теряют статус лица, имеющего отношение к военной службе", юридически их статус – военнообязанный.

Такую норму содержало старое мобилизационное законодательство, а новое изменило ее, но не исправило саму ситуацию. То есть не вернуло таким мужчинам статус призывника.

"Это как раз основная масса людей до 25 лет, которых мобилизуют", – объяснила юрист. Поэтому она назвала понятие мобилизационного возраста от 25 лет "шатким".

Проблема также может возникнуть в уволенных в этом году срочников. С одной стороны, они имеют право на год отсрочки и в военкоматах им выдают мобилизационные повестки на "через год".

"А с другой стороны – им нет 25 лет, как лица, которые проходили фактически базовую службу, они не являются призывниками. Как будет реализовываться эта норма на практике – увидим только через год", – отметила адвокат Анжела Василевская.

В свою очередь адвокат Александр Камша надеется, что в ближайшее время вопрос о молодых мужчинах "непригодных к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодных в военное" решат, а несовершенства в законе устранят.

По его словам, если подобное дело доходит до суда, то "нормы законодательства, допускающие неоднозначное или множественное толкование, всегда трактуют в пользу лица".

Добавим: еще одной категорией мужчин до 25 лет, которых можно принудительно мобилизовать, являются граждане, которые окончили военную кафедру в вузе и получили звание офицера запаса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Мужчины 18–60 лет до 16 июля должны уточнить свои данные.

– Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич выступил против продления сроков (после 16 июля) для этой процедуры. Лицам, которые не предоставят военкоматам информацию о себе до этого времени, скорее всего, во время проверки будут назначать штрафы и вручать повестки.

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