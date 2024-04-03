Могут ли студенты-мужчины выезжать за границу на обучение или стажировку: разъяснение

Правительство изменило правила пересечения государственной границы для украинских студентов с целью обучения или стажировки в других странах во время действия режима военного положения. Для мужчин-студентов в возрасте 18-22 года такая возможность предусмотрена, правда, с ограничением по сроку обучения за границей – не дольше одного семестра.

Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там также был обнародован перечень документов, которые необходимо предъявить для пересечения государственной границы.

Возможность выезда за границу предусмотрена для студентов-мужчин 18-22 лет в случае, если они получают степень бакалавра (для медицинских, фармацевтических или ветеринарных специальностей такая возможность есть и для студентов магистратуры).

"Правительство приняло решение, позволяющее студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра. Соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны учиться на дневной форме обучения", – отмечено в сообщении.

Чтобы пересечь государственную границу Украины, пограничникам студенты должны предъявить:

справку от высшего учебного заведения Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием: основания сотрудничества; срока учебного семестра за границей; отсутствия по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов; подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности;

э-билет студента;

военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла изменения в отношении лиц, признанных ранее "ограниченно пригодными". Эта категория из украинского законодательства при принятии соответствующего закона из законодательной плоскости в Украине исчезает. Вместо этого остаются только два состояния – "пригоден" и "непригоден".

Мужчины же, ранее признанные "ограниченно пригодными", в течение девяти месяцев обязаны повторно пройти ВВК.