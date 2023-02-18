Могут оккупанты атаковать Украину со всех сторон: экс-командир спецназа Израиля дал прогноз и указал на угрозу

Российская оккупационная армия до конца февраля действительно может попытаться пойти в определенное наступление, как сообщают разные информационные источники. Однако это не будет атака на Киев или всевозможные штурмы со всех сторон.

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Захватчики могут попытаться стягивать силы в Донецкую и Луганскую области, где будут пытаться больше продвинуться вперед, а также – еще раз ударить ракетами по разным городам Украины. Такое мнение в эфире "24 канала" высказал подполковник ГУР и экс-командир спецназа Израиля Денис Десятник (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Где-то могут нанести ракетные удары. И по Киеву. Это – единственное, что они могут делать. Запугивать гражданских людей терроризмом", – подчеркнул он.

Напомним: тем временем в США и союзных странах скептически относятся к тому, что страна-агрессор Россия накопила силы и ресурсы для достижения хоть каких-либо успехов на войне в Украине. По оценкам американских военных, оккупантам потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления.

Со своей стороны российский политтехнолог Аббас Галлямов предположил, что в речи, с которой накануне годовщины со дня полномасштабного вторжения в Украину выступит российский президент Владимир Путин перед федеральным собранием, речь пойдет, в частности, об эфемерных угрозах для России со стороны "большого и ужасного" НАТО.

Также он добавил, что вероятнее всего, Путин объявит новое масштабное наступление, которое прекрасно впишется в его традиции. Впрочем, для этого всего нужны ресурсы, а их недостаток – основная проблема РФ".

Вообще о "большом и страшном" наступлении одновременно на нескольких направлениях сейчас все больше пишут в российском сегменте Telegram. Однако к этому следует относиться осторожно. Подробнее о планах кафиров читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российское наступление на Украину уже началось. Атаки страны-агрессора происходят сразу по нескольким направлениям. При этом Вооруженные силы Украины дают отпор врагу;

– корреспондент Андрей Цаплиенко также сообщил, что оккупанты уже фактически начали свое "большое наступление" с момента назначения Валерия Герасимова командующим войсками РФ в Украине. Захватчики пытаются давить на ВСУ по разным направлениям и постепенно увеличивают интенсивность боевых действий.

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