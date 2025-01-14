'Молодой, упорный, улыбающийся': в боях за Украину погиб 25-летний защитник с Одесщины. Фото

На войне оборвалась жизнь 25-летнего военнослужащего Даниила Григорчука из Одесской области. Знакомые его семьи подчеркнули, что молодой ученый пошел на войну добровольцем.

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Через несколько дней защитнику должно было исполниться 26. Страшное известие известила Петровировская громада.

"Молодой, упорный, веселый, улыбающийся… Воин, которому навсегда 25… Герой, уложивший жизнь за будущее наших потомков, за светлый лучик надежды и счастливую судьбу", – говорится в сообщении.

Григорчук Даниил Иванович, 17.01.1999 года рождения, был родом из села Петровировка Березовского района Одесщины.

О жизненном и военном пути парня почти ничего не известно. Он интересовался наукой и историей, участвовал в археологических экспедициях.

"Как будто вчера тебя привез в экспедицию старший брат еще почти ребенком. Как будто вчера ты уже взрослый мужчина в экспедиции студентам-историкам рассказывал о методах биологических исследований и о возможности их использования в археологии. Я не могу осознать, что тебя уже нет с нами", – написала Татьяна Лозница из КНУ им. Шевченко.

Даниил Григорчук погиб 8 января 2025 года в Харьковской области во время исполнения служебных обязанностей.

"Уважаемые пчеловоды, апитерапевты! Защищая Украину, погиб Даниил Григорчук, сын нашего коллеги Ивана Петровича. Молодой ученый пошел добровольцем на войну. Вечная память и слава Герою, отдавшего свою жизнь за нашу свободу! Искренние соболезнования семье и близким", – написал Николай Гевелюк.

Прощание с воином запланировано в родном крае 14 января. Земляков попросили не быть безразличными и прийти провести в последний путь, почтить память погибшего.

"Выражаем глубокие соболезнования и разделяем боль утраты вместе с родными защитника. Светлая, неугасимая память тебе, Герой, низкий поклон и вечная слава!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине в рукопашном бою с российским оккупантом погиб боевой медик Дмитрий "Кобра" Масловский родом с Одесщины. Герой служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, за десять дней до гибели ему исполнилось 30 лет.

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