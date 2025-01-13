Вместо срочной службы и военной кафедры в вузах: как изменились правила подготовки юношей и что ждет женщин

Верховная Рада приняла закон об обязательной базовой общевойсковой подготовке для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которая призвана заменить срочную службу и прохождение военной кафедры в высших учебных заведениях. Более подробно об этом законе и о том, может ли молодежь быть мобилизована после прохождения этой базовой подготовки, читайте в материале OBOZ.UA.

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Окончательное спасение от советчины

Правительственный законопроект №12076 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки" был зарегистрирован в Верховной Раде 27 сентября 2024 года и принят за основу 3 декабря. Во втором чтении документ был принят уже 9 января, причем 298 голосами. Одним словом, важный закон. Судя как минимум по скорости принятия и количеству голосов "за".

Главные новшества закона – окончательное упразднение в Украине срочной военной службы. Вообще-то срочную службу в Украине хотели отменить давно, еще с 2014 года. Ее приостанавливали, но затем возвращали. За 24 дня до полномасштабного российского вторжения президент подписал указ об отмене призыва в армию с 1 января 2024 года.

Уже во время большой войны, 18 октября 2022 года, был принят закон №8109, который отменил призыв на срочную военную службу во время военного положения. А по новому закону об усилении мобилизации от 14 апреля 2024 года срочную службу в Украине упразднили совсем, вместо нее – базовая военная подготовка.

И вот – еще один закон. По всей видимости, окончательный (его уже называют окончательным освобождением от советчины). "Новый закон появился, чтобы окончательно уточнить все моменты. Ибо в законе о мобилизации было описано все в общих чертах, только самое главное", – поясняет OBOZ.UA народный депутат Алексей Гончаренко.

Подготовка для мужчин обязательна, для женщин – по желанию

Базовая общевойсковая подготовка подразделяется на два вида – базовая военная подготовка и базовая военная служба. Первая – для молодежи, которая учится в высших учебных заведениях, вторая – для всех остальных молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. То есть это некоторая аналогия обучения на военных кафедрах и прохождения в прошлые годы срочной военной службы.

И тут надо отметить, что сейчас те военнообязанные, кто закончил военную кафедру или отслужил, могут быть мобилизованы, даже если им нет 25 лет. Возникает резонный вопрос – не случится ли так, что 18-летняя молодежь, которая пройдет общевойсковую подготовку, будет мобилизована? Тоже просто по аналогии.

"Нет, те, кто будет проходить подготовку в вузах или в тренировочных центрах ВСУ, после вступления этого закона в силу не могут быть мобилизованы ранее 25 лет. Закон обратной силы не имеет", – говорит OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как он рассказывает, военнообязанный имеет право самому выбирать время прохождения подготовки – можно сразу после наступления 18-летия, а можно и позже. Но не прямо за три или пять месяцев до наступления 25 лет.

"До 24 лет время прохождения военной подготовки можно выбирать самостоятельно. Но потом – это уже будет решать ТЦК, потому что затягивать дальше нельзя. А вот насчет вопроса становиться на воинский учет – это обязательно с 18 лет. Кстати, теперь это можно будет сделать без участия ТЦК, через "Резерв+". Но если этот вопрос вообще проигнорировать (как и общевойсковую подготовку), то тут ничего нового: есть кодекс. Административный и уголовный", – говорит Федор Вениславский.

Стоит отметить, что теперь юноши, которым исполняется 18 лет, но они находятся за границей, могут встать на воинский учет, не приезжая в Украину. Сделать это можно удаленно, опять же через "Резерв+".

Важный момент: согласно новому закону, женщины также имеют право на прохождение базовой общевойсковой подготовки. Но подчеркнем – именно имеют право. Для них это дело добровольное. При этом благодаря принятой поправке авторства народного депутата Алексея Гончаренко женщина может сначала пройти базовую подготовку и только после этого встать на воинский учет. Или не встать. Это по желанию.

Таким образом, разрешился назревающий в обществе скандал – мол, женщин в Украине начинают мобилизовать. Как видим, ничего подобного не происходит.