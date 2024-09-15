'Момент истины': сможет ли Европа компенсировать Украине остановку помощи США

В настоящее время объем помощи Украине составляет всего 1% ВВП Европы. Так что, если предположить прекращение помощи украинским защитникам со стороны Соединенных Штатов, для ЕС "не станет проблемой удвоить" свой объем помощи.

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Об этом во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что это "станет моментом истины для Европы".

С вопросом о помощи ведущая встречи обратилась к господину Сикорскому как к представителю страны, которая будет председательствовать в ЕС. В ответ он напомнил, сколько раз Россия проявляла агрессию по отношению к Польше.

"Польша имела с Россией около шести войн. И ни в одной из них мы не имели такой поддержки, которую имеет Украина на сегодняшний день. Очень хорошо, что сегодня Европа признает необходимость этой поддержки", – отметил глава МИД Польши.

По его определению, российский диктатор надеялся, что Европа "будет абсолютно разделена" в своем отношении к российской агрессии в Украине.

"Но мы не такие дегенераты, как он надеялся", – сказал польский министр.

Он допустил возможность прекращения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов из-за неоднозначных политических моментов.

"Но и в таком случае не все потеряно. Ведь объем помощи Украины составляет всего 1% ВВП Европы. Для нас не проблема удвоить сумму поддержки Украины", – сказал Сикорский.

Он добавил, что "момент истины" для ЕС, кроме непосредственно помощи Украине. также в том, что в Европе есть "неодинаковое восприятие безопасности разными странами".

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер Джо Байден обратился в Конгресс США. Он попросил продлить срок президентских полномочий на помощь Украине в размере 5,8 млрд долларов.

Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов – оказании ракет противовоздушной обороны и поддержки, боеприпасов для ракетных систем и артиллерии, противотанкового оружия, боевых машин пехоты Bradley и другой бронетехники.

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