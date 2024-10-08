Момент попадания российского дрона по многоэтажке в Черноморске попал на видео: горели квартиры

В сети появилось видео, на которое попал момент попадания российского дрона по многоэтажке в Черноморске Одесской области в ночь на 8 октября. В результате раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Видео дня

Видео было снято очевидцами ночной вражеской атаки "Шахедами" по Одесщине. На нем видно, как дрон-камикадзе влетает прямо в жилую многоэтажку среди ночи.

Сияние от взрыва озарило небо над городом.

Вследствие атаки загорелись квартиры на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

Однако чудом никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России ночью атаковали Одесщину "Шахедами". Вследствие попадания в многоэтажку в Черноморске вспыхнули пожары, огонь на площади 100 кв. метров оперативно ликвидировали пожарные.

Житель многоэтажки в Черноморске, в которую попали обломки "Шахеда", остался целым и невредимым в полностью выгоревшей квартире. Мужчина говорит, что ему просто повезло.

Русские дроны летели на Одесчину почти до рассвета, большинство Силам обороны удалось уничтожить. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 18 "Шахедов" в пределах пяти регионов.