Враг атаковал 'Искандерами' и дронами: ПВО ночью сбила 18 'Шахедов', один вернулся в РФ

Силы обороны и ПВО в ночь на 8 октября уничтожили 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, запущенных по Украине страной-агрессором РФ. В частности, беспилотники были сбиты в пределах пяти регионов.

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В тоже время враг ударил баллистикой по Одесской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что очередная атака продолжалась с 19:00 понедельника по 08:30 вторника. За это время оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма. Также они запустили 19 ударных БПЛА из Приморско-Ахтарська (РФ).

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях. В частности, 18 "Шахедов" сбили защитники неба с авиационных, зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны. Еще один дрон вернулся в РФ.

Кроме ракетных ударов, на Одесщине во время дроновой вражеской атаки была повреждена многоэтажка в Черноморске, где на нескольких этажах вспыхнул пожар. В то же время в Одесском районе под ударом оказалось административно-производственное здание.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября Россия совершила комбинированную атаку на Украину с использованием более 80 средств воздушного нападения (из них шесть – ракеты разных типов). Защитники неба сбили два "Кинжала" и 32 "Шахеда", еще 37 дронов были подавлены средствами РЭБ.

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