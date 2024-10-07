Россия запустила 80 средств воздушного нападения: сбиты два 'Кинжала' над Киевщиной и 32 'Шахеда'

Защитники неба Украины в ночь на 7 октября и утром в понедельник отразили массированную атаку России, которую та совершила примерно 80 средствами нападения. Над семью регионами были уничтожены 32 "Шахеда" и две ракеты "Кинжал".

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Зафиксировано несколько прилетов дронов на прифронтовой Харьковщине, один "Кинжал" попал в районе аэродрома Староконстантинова на Хмельнитчине. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что с 20:00 до 08:30 понедельника страна-агрессор ударила по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59 и ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей РФ, а также ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск).

Около 08:20 оккупанты ударили тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К, находившихся в воздушном пространстве Тамбовской области РФ (аэродром вылета – "Саваслейка").

"Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80 воздушных целей. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", – сообщили в ВС.

В результате противовоздушного боя подтверждено, что сбиты два "Кинжала" на Киевщине, а также 32 "Шахеда" в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Еще 37 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины в результате активного противодействия РЭБ. По состоянию на 11:15 один дрон еще кружил в воздухе, по нему велась боевая работа.

По данным Сумской ОВА, ночью над регионом было сбито восемь "Шахедов". Один вражеский дрон "приземлили" на Хмельнитчине.

Россия нанесла ракетный удар по городу Павлограду в Днепропетровской области: там повреждено предприятие, возник пожар.

В Киеве во время ракетной атаки утром в понедельник зафиксированы падения обломков в трех районах: Соломенском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждения получили три автомобиля, крыша жилого дома, кровля супермаркета. Остальные обломки упали на открытой местности без последствий. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 октября страна-агрессор РФ атаковала Украину четырьмя ракетами и 87 дронами. Силы обороны сбили 58 целей над четырнадцатью областями: две ракеты и 56 БПЛА, а еще 25 вражеских беспилотников были "локационно потеряны" благодаря работе РЭБ.

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