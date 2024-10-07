Российский 'Кинжал' попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области

Утром 7 октября российская террористическая армия нанесла по Украине ракетный удар. Одна из вражеских ракет попала в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Видео дня

Для атаки враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Путинские войска нанесли удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К. Враг запустил ракеты около 8:20 утра с воздушного пространства Тамбовской области.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области. В то же время один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

На Facebook-странице городского совета Староконстантинова местных жителей призвали находяться рядом с укрытиями из-за возможной детонации боеприпасов.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что утром во время сигнала "Воздушная тревога" враг атаковал региона ракетами. По его словам, попаданий по гражданской и критической инфраструктуре зафиксировано не было. Кроме того, нет информации о пожаре, пострадавших и погибших.

Напомним, в ночь на 7 октября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Целью путинских террористов стало местное предприятие. В результате атаки возник пожар.

Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник, 7 октября, утром во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Страна-агрессор атаковала Украину с помощью ракет "Кинжал", а позже стало известно о падении обломков в нескольких районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!