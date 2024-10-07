Оккупанты ночью ударили ракетой по Павлограду: повреждено предприятие

В ночь на 7 октября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Целью путинских террористов стало местное предприятие.

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В результате атаки возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации ОВА, погибших и пострадавших вследствие ночной вражеской атаки по Павлограду нет. На месте обстрела работали сотрудники ГСЧС, которые оперативно локализовали возгорание на предприятии.

"Ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет", – сообщил Лысак.

О цели в направлении Павлограда Воздушные силы ВСУ сообщали в 00:35. По информации мониторинговых каналов, ракета летела на город со стороны Харьковской области. По предварительным данным, российские оккупанты ударили по Павлограду баллистической ракетой.

Также известно, что путинские войска атаковали Днепропетровщину ударными дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы ВСУ ночью сообщали о нескольких группах БПЛА в районе Павлограда.

Напомним, вечером 6 октября в Харькове раздались взрывы. Российские террористы ударили по городу и пригороду управляемыми авиабомбами. В результате атаки ранены три человека.

Ранее сообщалось, что 7 октября защитники неба вторую ночь подряд отражали дроновую атаку РФ на Киев. В воздушном пространстве столицы они уничтожили около 15 ударных БПЛА типа Shahed. В городе обошлось без разрушений и пострадавших.

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