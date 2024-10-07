Заходили волнами: силы ПВО уничтожили полтора десятка дронов, которыми РФ пыталась атаковать Киев

В понедельник, 7 октября, защитники неба вторую ночь подряд отражали дроновую атаку РФ на Киев. В воздушном пространстве столицы они уничтожили около 15 ударных БПЛА типа Shahed.

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В городе обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Он отметил, что в эту ночь была четвертая воздушная атака на Киев с начала октября. Как и каждые сутки, российские оккупанты снова применили ударные беспилотники.

На Киев дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась более двух часов.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены", – отметил Попко.

Он добавил, что информация о разрушениях или пострадавших в Киеве в результате этой атаки не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью, 6 октября, защитники неба тоже сбили все "Шахеды", летевшие на Киев. О каких-либо повреждениях и пострадавших информации не было.

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