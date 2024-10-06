Заходили волнами с разных направлений: россияне ночью атаковали Киев 'Шахедами', в КГВА сообщили о последствиях

Защитники неба ночью 6 октября отразили дроновую атаку России на столицу Украины. Все "Шахеды" были сбиты, для Киева вражеское нападение обошлось без последствий.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. Он отметил, что воздушную тревогу в городе объявляли трижды и в общем она длилась пять часов.

"Ночью враг в который раз применил против Киева свои беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений", – прокомментировал чиновник взрывы в городе этой ночью.

По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны все российские БПЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.

Предварительно, в городе обошлось без разрушений. О потерпевших информация тоже не поступала.

"Спасибо всем киевлянам и гостям города, кто добросовестно выполняет правила безопасности и во время объявления воздушной тревоги направляется к укрытию! Берегите себя!" – добавил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 октября во время атаки "Шахедов" из-за падения обломков сбитого дрона выбило балконные окна и раму в одной из квартир многоэтажки в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

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