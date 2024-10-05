В Киеве и области раздаются взрывы: работают силы ПВО по 'Шахедам'

Вечером в субботу, 5 октября, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть из них долетела до Киева и области, там по вражеским БПЛА работали силы противовоздушной обороны.

Видео дня

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко. Людей призывали находиться в укрытиях.

"В воздушном пространстве зафиксирована БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 октября началась очередная российская атака украинской территории дронами-камикадзе. С юго-восточного направления были совершены пуски ударных Shahed-136.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские войска во время воздушных атак все чаще используют не только "Шахеды", но и дроны неустановленного типа. Эти беспилотники часто подпадают под влияние украинских средств РЭБ и падают на землю, не причинив вреда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!