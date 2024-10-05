В Украину заходят первые 'Шахеды': где объявили воздушную тревогу и какой курс дронов

Вечером 5 октября началась очередная российская атака украинской территории дронами-камикадзе. С юго-восточного направления были совершены пуски ударных Shahed-136.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Украинские защитники посоветовали реагировать на воздушные тревоги и направиться к ближайшему укрытию.

По состоянию на 21.00 воздушная тревога прозвучала в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. В ПС предупредили, что ударные БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей держат западный курс.

В свою очередь мониторы сообщили о 4 дронах в районе Харькова, курсом южным. Еще 3 из Сумской области перелетают в Полтавскую. 1 БПЛА врага в Черниговской области И 2 летят курсом на, или через Конотоп.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны "демилитаризовали" в Украине 1280 российских оккупантов. Арсенал вражеской техники за последние сутки также снизился. В целом же за период полномасштабной войны численность потерь армии РФ убитыми и ранеными достигла уже 659 220 захватчиков.

В сентябре 2024 года был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 1327 год.

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