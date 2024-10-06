Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 'Шахедами': Силы обороны сбили 58 вражеских целей

Силы обороны в ночь на 6 октября уничтожили в украинском небе 56 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 и две ракеты. Страна-агрессор РФ в целом применила против мирных городов 91 средство воздушного нападения.

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ПВО работала в 14 регионах, многие БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Об отражении очередной вражеской атаки сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Защитники неба сбили все дроны, летевшие на Киев. Ночная атака "Шахедов" на Одессу привела к повреждениям складских помещений и грузовиков: один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Россия во время воздушных атак все чаще использует не только "Шахеды", но и БПЛА неустановленного типа, которые нередко под влиянием РЭБ падают на землю, не причинив вреда. Именно этим объясняется сравнительно небольшое количество сбитых целей, а также то, что немалый процент дронов попадает в категорию "локационно потерянных".

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