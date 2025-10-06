Момент удара России по роддому в Сумах попал на видео: из-за прилета начался пожар, очевидцы рассказали о пережитом. Видео

В понедельник, 6 октября, российские захватчики ударили дроном по перинатальному центру в Сумах. Вследствие атаки, которая произошла около 11:30, вспыхнул пожар, однако обошлось без раненых.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он показал момент циничного удара армии РФ по месту, где ежедневно дают начало новой жизни.

На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них – 11 детей.

Последствия атаки РФ

За час до удара по роддому в Сумском районе была объявлена воздушная тревога. Медики сработали профессионально и заблаговременно спустили всех пациентов в укрытие, поэтому никто не травмировался. 60-летней работнице медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв оказали помощь на месте.

Беспилотник РФ попал в крышу здания, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. На месте работали все необходимые службы.

В ГСЧС показали кадры с места попадания вражеского дрона.

"Взрывная волна была настолько мощной, что двигатель беспилотника выбросило на противоположную часть улицы", – рассказал "Кордон.Медиа" волонтер "Добробата".

Из-за прилета вспыхнул пожар, его потушили. Повреждено 50 квадратных метров крыши – разбиты балки и посечена кровля.

Предварительно, это было попадание БПЛА "Италмас". Он, вероятно, был заряжен шрапнелью, сказал глава сумского "Добробата" Алексей Клюев.

Рассказ очевидцев атаки

Рожениц вместе с новорожденными заранее эвакуировали в укрытие. Также туда спустились их родные и медработники.

"Выписывают сегодня. Сначала "Шахед" летел, потом звук взрывов, стекла посыпались", – рассказала бабушка новорожденного Ольга Заика.

В укрытии прятались и Елена Бахмач с дочкой Анной, которая родилась четыре дня назад.

"Я находилась в палате, слышала, как летел "Шахед", как по нему стреляют, через несколько минут я услышала сильный взрыв, разлетелось стекло, полетело. У меня девочка была на капельнице. Я не могла ее быстро схватить", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября российские оккупанты атаковали Сумы, удар беспилотником пришелся по роддому. Такие атаки демонстрируют равнодушие россиян к жизни мирных украинцев, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

