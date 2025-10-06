'Украинская жизнь для них – мишень': Зеленский рассказал об ударе оккупантов по роддому в Сумах. Видео

В понедельник, 6 октября, российские оккупанты атаковали Сумы, удар беспилотником пришелся по роддому. Бесспорно, такие атаки демонстрируют равнодушие россиян к жизни мирных украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом. Он добавил, что на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Что известно

"Город Сумы, удар беспилотника по зданию роддома. К счастью, люди были в укрытии, персонал 35 женщин и 11 детишек. К счастью, на этот раз без пострадавших", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что это один из многих ударов, которые Россия наносит ежедневно по украинским городам и селам.

"Россияне даже не пытаются скрыть, что украинская жизнь для них – это мишень", – сказал он.

Об ударе врага по Сумах стало известно от главы Сумской ОВА Олега Григорова в 12:08. Россияне целенаправленно атаковали здание медучреждения в Ковпаковском районе города.

"На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них – 11 детей. Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно, пострадавших нет", – написал он.

Визит премьер-министра Нидерландов Дика Схофа

6 октября нидерландский политик прибыл с рабочим визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства поблагодарил Схофа за неизменное внимание и поддержку для Украины.

"Много вопросов актуальных обсудили. Главное – это наша защита и оборонные проекты, давление на РФ и ответственность за преступления, политическое сотрудничество и поддержка наших людей в вопросе энергетических вызовов. Благодарен Нидерландам за готовность и в дальнейшем быть с Украиной и всеми другими европейцами в защите наших общих ценностей и нашей жизни", – написал гарант.

Напомним, в понедельник, 6 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Херсонщине. Под атакой оказались областной центр и н.п. Степановка и Чернобаевка. Один из снарядов попал в дома, где проживали семьи с детьми. Погиб один человек, есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, также в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

